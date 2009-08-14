Украина хочет взять для банков $400 миллионов кредита

12:05, 14 августа 2009
Общество
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Преговоры со Всемирным банком завершены

Делегации Украины и Всемирного банка завершили переговоры относительно первой ссуды на реабилитацию финансового сектора.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины, заем в размере 400 млн. долл. на 30 лет с пятилетним льготным периодом будет привлечен с целью урегулирования проблемных вопросов, связанных с финансовым оздоровлением банковской системы в условиях кризиса.

Согласно сообщению, заседание Совета директоров Всемирного банка по утверждению предоставления займа состоится 17 сентября 2009 года.

 

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