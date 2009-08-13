Еврейская община Одессы осудила ксенофобию ужгородского мэра

Руководство городской еврейской общины «Хабад» обнародовала обращение в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО по поводу ксенофобских высказываний и поступков мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА.

В документе содержится просьба «не оставить без внимания поступки и высказывания человека, пытающегося сеять межнациональную рознь». Действия руководства страны, по мнению его авторов, «должны стать уроком и предупреждением всем, кто желает заработать политический капитал на разжигании ксенофобии и межнациональной розни».

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам ВОЛЬФ, глава общины Юрий РОДИН, члены общины Герой Украины Борис ЛИТВАК, депутат Одесского горсовета, председатель правления банка «Пiвденний» Вадим МОРОХОВСКИЙ, президент судоходной компании «Укрферри» Александр КУРЛЯНД и другие также обратились с призывом к депутатам Ужгородского горсовета - «дать оценку действиям» мэра Ужгорода С.РАТУШНЯКА и принять решение о недоверии ему.

«Сейчас многие политики охотно говорят об угрозе федерализации и регионализации Украины, - отмечается в документе. - Но подобные действия несут опасность еще одного раскола страны — по национальному признаку. Причем опыт прошлого подсказывает, что евреями все это не ограничится».

Напомним, причиной возмущения членов еврейской общины Одессы стало скандальное нападение С.РАТУШНЯКА на 21-летнюю девушку-агитатора организации «Фронт перемен», при этом мэр Ужгорода назвал политика Арсения ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», путающим выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля».

Прокуратура Закарпатской области возбудила ряд уголовных дел против С.РАТУШНЯКА.