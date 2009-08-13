Кабмин дал приказ начать интервенцию сахара

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Госкомрезерву и Аграрному фонду обеспечить интервенцию сахара для нормализации ситуации на рынке.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, такое поручение А.ТУРЧИНОВ дал сегодня на совещании по вопросам стабилизации ценовой ситуации на рынке сахара.

«Никаких оснований для роста цены на сахар нет», - заявил первый вице-премьер и подчеркнул, что на искусственное «накручивание» цены на сахар уже реагируют специальные мобильные группы из сотрудников Министерства внутренних дел и Государственной налоговой администрации. В частности, со дня работы таких групп в ряде районов Полтавской области удалось достичь снижения розничных цен на сахар с 8,25 грн. до 4,7 за килограмм.

Также для прекращения спекуляций на рынке сахара и недопущения возможного саботажа со стороны трейдеров по поручению А.ТУРЧИНОВА создана рабочая группа из представителей ГНАУ, МВД и Государственной инспекции по контролю за ценами. «Ценовая ситуация будет нормализована, тем более, что уже с 1 сентября начнется реализация сахара нового урожая» - подчеркнул первый вице-премьер.