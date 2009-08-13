В ГПУ молчат о месте пребывания Лозинского

В Генеральной прокуратуре не подтверждают и не опровергают информацию отдельных СМИ о том, что якобы экс-депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ находится не в Израиле, а скрывается в Украине.

Как отметили в Генпрокуратуре: «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Розыск ЛОЗИНСКОГО продолжается, и мы надеемся, что Интерпол, МВД и СБУ выполнят наше задание, разыщут ЛОЗИНСКОГО и доставят его к следователю».

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь полиции Израиля Алекс КАГАЛЬСКИЙ, комментируя информацию в местных СМИ, заявил, что правоохранительные органы Израиля пока не располагают данными о возможном пребывании В.ЛОЗИНСКОГО с паспортом, выданным на имя российского гражданина.

По словам А.КАГАЛЬСКОГО, по запросу украинской стороны до сих пор продолжается проверка относительно возможного пребывания В.ЛОЗИНСКОГО в Израиле. В то же время, добавил он, украинские правоохранители до сих пор не передали в полном объеме необходимые документы, которые бы подтверждали вину В.ЛОЗИНСКОГО, и на основании которых можно провести его арест с дальнейшей процедурой экстрадиции. “Но я не исключаю, что такие документы поступят в ближайшее время”, - сказал А.КАГАЛЬСКИЙ.

Израильское издание «IzRus» распространило информацию, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться в Израиле под другой фамилией. В частности, по данным источника издания в правоохранительных госструктурах Израиля, проверяются сведения о том, что бывший депутат прибыл в Израиль из России, имея при себе российский паспорт на имя Виталия ФАРШАКА.