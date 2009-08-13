В Севастополе погиб сапер, ранены трое

12 августа в 13.13 в Балаклавском районе Севастополя, близ с.Хмельницкое, на спецполигоне по уничтожению взрывоопасных предметов во время выгрузки взорвался артиллерийский снаряд калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны, извлеченный из инкерманских штолен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате взрыва погиб сапер МЧС, сержант службы гражданской защиты, 1973 года рождения.

Также были ранены еще трое пиротехников МЧС, из них тяжело – майор службы гражданской защиты, 1978 года рождения. Старший сержант и сержант – легко ранены.

Пострадавшим была срочно оказана неотложная медицинская помощь, они госпитализированы.

На месте происшествия проводит служебное расследование специальная комиссия Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций во главе с генерал-майором службы гражданской защиты О.НЕДОБИТКОВЫМ.