В поименный список жертв Голодомора внесены 882510 человек

В Луцке сегодня презентовали "Национальную книгу памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине". 28 комплектов этого масштабного издания, осуществленного Украинским институтом национальной памяти, будут переданы в библиотеки учебных заведений, областные и районные библиотеки, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

О работе над уникальным изданием рассказал представитель Украинского института национальной памяти Виталий СКАЛЬСКИЙ. По его словам, центральным элементом издания являются мартирологи (поименные списки), в которые включены данные о жителях, которые умерли во время Голодомора. Они составлялись на основании данных книг регистрации актов гражданского состояния, а также свидетельств очевидцев. Всего в мартиролог занесены имена 882 тыс. 510 чел., которые умерли в 1932-1933 гг. Этот список не является исчерпывающим, работа по установлению масштабов Голодомора продолжается. В Сводном томе на основании комплекса документов приведены доказательства умышленности Голодомора и преступной сущности как геноцида украинского народа. Также вмещены свидетельства очевидцев и документы тех времен.

Важной частью Сводного тома является раздел "Территория Голодомора", в котором приведен перечень населенных пунктов (свыше 13000), пострадавших от Голодомора. Следующими разделами является реестр документов Голодомора с указанием архивов и интернет-ресурсов, где с этими документами можно ознакомиться, и "Хроника" Голодомора с поденным описанием событий осени 1932 - лета 1933 г. В отдельный раздел включена избранная библиография по тематике Голодомора, которая охватывает важнейшие опубликованные труды по исследованию Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Последний раздел - "Фотодокументы" (140 фотографий).

Региональные тома создавались в 18 регионах, которые пострадали от Голодомора. Они начинаются вступительными статьями, в которых раскрываются особенности Голодомора 1932-1933 годов в регионе, а также содержат местные документы и свидетельства очевидцев. В целом в Книге помещено 6000 свидетельств очевидцев из 204 тысяч, собранных за последние годы.

Как отметил во время презентации председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК: "массовое физическое истребление украинских хлеборобов было сознательным преступлением политической системы против человека... Вследствие этого исчезла многочисленная прослойка зажиточных и независимых крестьян-предпринимателей, что привело к подрыву основ нашей нации, ее традиций, духовной культуры и самобытности".

"Хотя Волынь обошла эта трагедия, однако жители края не оставались в стороне от этих страшных событий и пытались помогать своим землякам: передавали продукты, деньги или же - молились за спасение голодных земляков... Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине призвана восстановить нашу национальную память. Там, где есть национальная память - есть национальное достоинство. Там, где есть национальное достоинство - есть и амбиция. А там, где есть амбиция - будет и успех", - подчеркнул председатель ОГА.

Об отголоске Голодомора на Волыни во время презентации рассказали ученые, кандидаты исторических наук Николай КУЧЕРЕПА и Владимир ДМИТРУК. Воспоминаниями о 1932-33 годах поделился заслуженный работник культуры Украины Григорий ГУРТОВЫЙ, который сам пережил Голодомор.