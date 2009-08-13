США выиграли у Китая дело в ВТО

США выиграли у Китая дело во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно условий распространения книжной, кино-, видео- и музыкальной продукции. Согласно решению, принятому сегодня организацией, Китай не может принуждать производителей медиапродукции торговать своим товаром в КНР исключительно через государственные компании, передает Associated Press.

В решении ВТО говорится, что нынешняя китайская система импорта и дистрибуции американских материалов, защищенных авторскими правами, нарушает правила организации и противоречит условиям приема КНР в ВТО.

Жалоба, по которой ВТО вынесла решение, была подана американским правительством в 2007 г.

Согласно китайскому законодательству, права на распространение целого ряда интеллектуальной продукции в стране имеют только государственные компании КНР. В Вашингтоне заявляют, что из-за этой дискриминации американские книгоиздатели, производители видеоигр и киностудии недополучают миллионы долларов.

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