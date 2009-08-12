Концентрация тяжелых металлов в Днепре намного выше допустимого

Вода в акватории Кременчугского водохранилища в районе города Черкассы загрязненная соединениями азота аммонийного и нитритного, меди, цинка, хрома шестивалентного, марганца, фенолами, АСПАР. Концентрации большинства из этих соединений превышают свою предельно допустимую норму. Такие результаты наблюдений, проведенных специалистами Черкасского гидрометеоцентра во втором квартале этого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в воде, взятой в фоновом створе, в двух километрах выше Черкасс по течению Днепра, по сравнению с первым кварталом 2009 года уменьшились концентрации диоксида углерода в 2,9 раза. Но увеличилась концентрация азота аммонийного в 2,2 раза, хрома шестивалентного в 2 раза, азота нитритного в 1,8 раза, СПАР и фенола в 1,5 раза; азота нитратного в 1,4 раза. В воде, взятой во втором створе, который находится в пределах города, по сравнению с фоновым створом по большинству контролируемых показателей наблюдается рост в 1,1-1,2 раза, хрома шестивалентного в 1,7 раза, диоксида углерода в 1,4 раза. Концентрации натрия, азота аммонийного, фосфора общего и фенолов увеличились в 1,3 раза.

В воде, взятой в третьем створе, размещенном в шести километрах ниже города, по сравнению со вторым створом большинство веществ находятся на уровне значений второго створа. По азоту аммонийному наблюдается увеличение в 1,3 раза. По сравнению с фоновым створом возросли концентрации железа и меди в 1,3-1,4 раза.