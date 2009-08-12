Таможня "отпасовала" указание Тимошенко ей обратно

Только профильная комиссия Кабинета министров Украины может решить проблему с автобусом, подаренным немецкими миссионерами мариупольскому центру реабилитации детей «Республика Пилигрим».

Как пишет газета «Ильичевец», об этом заявил и.о. начальника Мариупольской таможни Олег САЛЬНИКОВ.

По его словам, согласно закону о гуманитарной помощи, без уплаты таможенных платежей оформляются только товары, признанные гуманитарной помощью. Решение принимает профильная комиссия, созданная при Кабинете министров. Первоначально она признала автобус для детского центра гуманитарной помощью, но позже определили, что, согласно действующему классификатору, грузопассажирский автотранспорт, которым является данный автобус, в отличие от грузового, подпадает под акцизную товарную группу. Комиссия отозвала свое прежнее решение.

Теперь оформление данного товара должно производиться на общих основаниях с уплатой соответствующих платежей, а именно - ввозной пошлины, акцизного сбора, НДС, и на сегодняшний день 13-процентной надбавки к таможенной пошлине.

О.САЛЬНИКОВ подчеркнул, что в общей сложности выплата всех сборов и пошлин составит около 86,5 тыс. грн.

«Повлиять на ситуацию может только комиссия Кабинета министров», - отметил и.о. начальника Мариупольской таможни.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственной таможенной службе урегулировать вопрос передачи гуманитарной помощи мариупольскому детскому реабилитационному центру “Республика Пилигрим”.

10 августа вице-президент Мариупольского детского реабилитационного центра “Республика Пилигрим” Олег БОРАВЛЕВ заявил, что детский центр намерен передать подаренный ему в 2006 году немцами микроавтобус Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО или премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО.

О.БОРАВЛЕВ сообщил, что три года тому назад, в июне 2006 года, центр “Республика Пилигрим” получил от немецкой миссии “Самаритер Дунст” микроавтобус “Форд-транзит”. Все эти годы автобус не могут признать как гуманитарную помощь, и сегодня стоимость оплаты всех таможенных сборов и стоянки превышает цену нового автомобиля.