В Севастополе почтили память моряков «Курска»

В Севастополе сегодня почтили память моряков, погибших девять лет назад на атомной подводной лодке «Курск» в Баренцевом море.

Как передает корреспондент УНИАН, из 118 членов экипажа атомохода 18 кровными и житейскими узами были связаны с Севастополем.

Во Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов) отслужили панихиду по погибшим. Прошло возложение цветов на кладбищах Северной стороны и Коммунаров.

Родственники погибших и члены Союза ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов собрались в школе №15, где была торжественно открыта мемориальная доска капитану 2-го ранга Юрию Щепетнову, бывшему выпускнику этой школы, погибшему на АПЛ «Курск».

Председатель Севастопольской городской организации Украинского Союза ветеранов Афганистана и воинов-интернационалистов Александр ПЕРМИНОВ во время траурного митинга поблагодарил всех, кто оказал содействие в изготовлении и установке памятной доски - руководство и коллектив школы №15, предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации горгосадминистрации, семьи погибших моряков АПЛ «Курск», как и члены семей моряков подлодки «Комсомолец», освобождены от уплаты всех коммунальных платежей (в Севастополе сегодня 17 таких семей).

Кроме того, по программе «Содействие» из городского бюджета ежеквартально выделяется пособие в размере 650 грн., а членами семьи погибших считаются не только вдовы и дети, но и родители подводников.

Семьи погибших моряков приравнены к семьям воинов-интернационалистов, не вернувшихся домой.