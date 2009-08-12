Тачанка, пулемет, поэты - «Остання Барикада» презентует фестиваль "День Независимости с Махно"

13 августа состоится пресс-конференция-презентация четвертого фестиваля "День Независимости с Махно"

В частности в рамках пресс-конференции-презентации состоится презентация «Махновской свадьбы» - променад на тачанке. Организатор – общественная организация Художественное объединение «Остання Барикада» (от театра им. Франко по Крещатику к УНИАН, Крещатик, 4) (время - 11:30)

В 12-00 состоится пресс-конференция и театрализованное действо при участии председателя оргкомитета фестиваля Олеся Дония, поэтов Артема Полежаки, Вано Крюгера, Дмитрия Лазуткина, Светланы Поваляевой, Лирника Сашка и музыкальной группы (возле УНИАН, Крещатик, 4).

Телефон: 8 063 264-05-61.