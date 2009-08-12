На завтра синоптики обещают дождь

Завтра в северных, центральных, а днем и в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днем в Карпатском регионе местами сильные дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер ожидается западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе днем отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 20-25°, в южной и восточной части 26-29°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 9-14°.

В Киевской области в четверг ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 22-24°.