Доллар на межбанке лезет все выше

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,1835/8,2105, к 12:00 цены выросли – 8,2240/8,2470 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2490/0,2500, к 12:00 цены поднялись - 0,2512/0,2522.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 32,6725 (+0,4118).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4093/1,4095, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5430/11,5810, к 12:00 цены ушли вверх - 11,6035/11,6355.