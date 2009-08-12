Доллар в обменниках дорожает

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,12 грн./долл., что на 0,3% дороже по сравнению с 11 августа, продают – по 8,20 грн./долл., на 0,4% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,03-8,17 грн./долл., по продаже – 8,16-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках увеличился на 0,3% по сравнению с 11 августа и составляет сегодня 11,44 грн./евро, продажи – на 0,4%, до 11,66 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,55 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 августа почти не изменился и составляет в среднем 0,2392/0,2561 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,248-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,13 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,22 грн./долл., на 0,5% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,04-8,17 грн./долл., по продаже – 8,19-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился по сравнению с 11 августа и составляет 11,47/11,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,55 грн./евро, по продаже – в пределах 11,60-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 11 августа почти не изменился и составляет в среднем 0,2376/0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,20 грн., евро – 11,40/11,75 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,20 грн., евро – 11,20/11,60 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,03/8,18 грн., евро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,242/0,252 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 12 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,7284, к евро – 10,948051, к российскому рублю – 0,24343.