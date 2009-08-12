Во Львове похитили президента компании

11 августа около 13.00 в правоохранительные органы поступило заявление родственников президента строительной компании «Львіввікнопласт» Александра РЕШЕТНИКОВА о том, что он пропал без вести после посещения больницы во Львове.

Об этом сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления внутренних дел Игорь ЦИКАЛО.

По его словам, в своем заявлении родственники президента компании сообщили, что 11 августа в 9.00 он поехал в одно из частных клинических лабораторных заведений на территории так называемой Чернобыльской больницы во Львове. А.РЕШЕТНИКОВ должен был забрать результаты анализов и вернуться домой.

«Мы уже установили, что А.РЕШЕТНИКОВ вчера посетил лабораторию, забрал результаты анализов. Его автомобиль был найден припаркованным на стоянке у больницы, а самого президента строительной компании после посещения медицинского заведения никто больше не видел. Сейчас проводим все необходимые следственные действия в отношении поисков исчезнувшего», - заявил И.ЦИКАЛО.

Он отметил, что в настоящее время рассматривается несколько версий, однако поиски ведутся по заявлению родственников «как без вести пропавшего».

Информированные источники в областном управлении милиции сообщили, что есть данные о том, что А.РЕШЕТНИКОВ при выходе из больницы был похищен группой из пяти человек в масках на лицах. Они схватили мужчину и запихнули в микроавтобус, который исчез в неизвестном направлении. Также источник отметил, что в последнее время циркулировали слухи о долгах компании «Львіввікнопласт» и якобы переделе имущества среди акционеров.