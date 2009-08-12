Патриарх Филарет наградил тернопольских чиновников

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ наградил главу Тернопольской облгосадминистрации Юрия ЧИЖМАРЯ и председателя облсовета Алексея КАЙДУ орденами Святого равноапостольного князя Владимира ІІІ степени.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, награды должностные лица получили за заслуги в возрождении духовности в Украине и утверждения Поместной Украинской Православной Церкви. Во время вручения орденов глава Украинской православной церкви Киевского патриархата пожелал руководителям области, чтобы девиз награды “С нами Бог и Украина” и в дальнейшем оставался для них путеводным. Также Патриарх ФИЛАРЕТ отметил церковными наградами и грамотами ряд должностных лиц и благотворителей.

Как сообщал УНИАН, предстоятель УПЦ КП 11 августа отслужил Архиерейскую литургию в храме Покровы пресвятой Богородицы в Черткове.