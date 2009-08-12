Израиль критикует «антисемитскую риторику» мэра Ужгорода

В Израиле обеспокоены проявлениями «антисемитской риторики» в Украине. Недавно мэр Ужгорода Сергей Ратушняк подверг критике кандидата в президенты Арсения Яценюка и связал ее с его национальностью.

Как сообщил "Немецкой волне" спикер внешнеполитического ведомства Израиля Игаль Пальмор, в Иерусалиме считают неприемлемым использование в политической жизни любых антисемитских и расистских лозунгов. Поэтому в Израиле надеются на здравый смысл и порядочность украинских политиков, которые должны были бы дать отпор подобной риторике, отмечает Пальмор.

В то же время по мнению Эфраима Зурова из иерусалимского Центра Визенталя, с приближением президентских выборов разыгрывание "Антисемитской карты" в украинской политике лишь обострится: "В последние годы мы наблюдаем рост в Украине антисемитских инцидентов разного характера.

Главная проблема в тому, что украинская власть никогда не прилагала достаточных усилий с тем, чтоб искоренить это явление", - говорит Зуров. Вместе с тем эксперт прогнозирует достаточно сдержанную реакцию официального Иерусалима на возможноое повторение конфликтов наподобие последнего при участии ужгородского городского председателя Сергея Ратушняка и кандидата Арсения Яценюка.

Вместо этого, отмечает представитель правозащитного центра, в случае возвращения «антисемитской карты» на украинский агитационный олимп в период президентской кампании, можно ожидать жесткой критики от международного сообщества, что может негативно повлиять на имидж Украины в мире.