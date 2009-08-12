Банки и нефть - слабое звено мировой экономики

Цены на нефть и состояние банков, которые обременены не только собственными, но и клиентскими долгами, являются настораживающими факторами на фоне признаков замедления рецессии мировой экономики, считает Нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман.

"Беспокойтесь о банках и нефти", - сказал Кругман в интервью телекомпании CNN.

По его мнению, рынок ожидает очередной взлет стоимости энергоресурсов.

"Цены на нефть зависли на отметке около 70 долларов за баррель во время беспрецедентного замедления экономической активности. Это говорит о том, что мы имеем большое давление на поставки нефти. И когда мировая экономика начнет выходить из кризиса, цены на нефть вероятно вырастут довольно сильно, и это большой тормоз для оздоровления", - сказал Кругман.

Мир также не выйдет из рецессии без глобального восстановления рынка труда, считает эксперт.

"Работа, работа и работа! Мы можем иметь техническое оздоровление, когда растет валовой внутренний продукт или промышленное производство. Но это не затрагивает большинства. Пока мы видим, что рынок теряет рабочие места", - сказал Кругман в интервью CNN.

Данные о безработице остаются главным индикатором, отражающим оздоровление глобальной экономики, считает экономист.

РИА «Новости»