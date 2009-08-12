Нацбанк намерен ввести 2% маржу курса покупки-продажи валюты

04:40, 12 августа 2009
Общество
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Утвержден «План дополнительных мер»

Национальный банк Украины намерен в сентябре ввести для субъектов рынка, которые осуществляют валюта-обменные операции предельную маржу на уровне 2% между наличным курсом покупки и продажи валюты.

Об этом говорится в «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ.

Данным документом, в частности, предусмотрена подготовка до конца августа т.г. предложений по введению ограничений на кредитование в иностранной валюте.

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