Нацбанк намерен ввести 2% маржу курса покупки-продажи валюты

Национальный банк Украины намерен в сентябре ввести для субъектов рынка, которые осуществляют валюта-обменные операции предельную маржу на уровне 2% между наличным курсом покупки и продажи валюты.

Об этом говорится в «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ.

Данным документом, в частности, предусмотрена подготовка до конца августа т.г. предложений по введению ограничений на кредитование в иностранной валюте.