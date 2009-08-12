ФГИУ выставит на продажу госдолю «АрселорМиттал Кривой Рог»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в этом месяце выставить на продажу на фондовой бирже государственный пакет ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 0,1% уставного фонда.

Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ № 1272 от 11 августа 2009 года помесячном пообъектном плане-графике выставления на продажу в III–IV кварталах госпакетов акций.

Ранее планировалось, что госпакет «АрселорМиттал Кривой Рог» будет выставлен на продажу в июле этого года.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor.

«АрселорМиттал Кривой Рог» - крупнейший производитель металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.