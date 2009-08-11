Депутат горсовета взята под стражу по подозрению во взятке

Сегодня по представлению прокуратуры Днепропетровской области судом Октябрьского района Днепропетровска избрана мера пресечения в виде взятия под стражу в отношении председателя постоянной комиссии, депутата Днепропетровского городского совета Ирины ШАЙХУТДИНОВОЙ, которая подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По этому факту 30 июля прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемая получила взятку от гендиректора одного из акционерных обществ области за решение вопроса о передаче земельного участка в аренду и за содействие уменьшению размера обязательного долевого участия АО в благоустройстве города с 1 млн. 500 тыс. грн. до 500 тыс. грн.

Санкцией ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Досудебное следствие по уголовному делу ведется прокуратурой области.