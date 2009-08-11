10 августа на 98-м году жизни в Черновцах умер классик еврейской литературы Иосиф Бург.

Как передает корреспондент УНИАН, прощалось с И.Бургом буковинское общество в здании Еврейского народного дома. По национальной традиции, похоронили писателя в этот же день на Центральном кладбище на Аллее почетных граждан Черновцов.

Попрощаться с патриархом еврейской литературы пришли руководители города и Черновицкой области, представители еврейского общества, творческая интеллигенция.

Справка УНИАН. И.Бург родился 30 мая 1912 года в одном из центров хасидизма на Буковине – городке Выжнице. Окончил факультет немецкой филологии Венского университета.

С 1934 года И.Бург редактировал в Черновцах еврейскую газету «Черновицер блетер» («Черновицкие листки»), которая была закрыта румынской властью в 1937 году. В конце 30-х – начале 40-х вышли из печати его первые произведения на идиш.

С конца 80-х годов И.Бург активно включился в возрождение жизни еврейского общества Черновцов. Он возглавил Общество еврейской культуры им. Штейнбарга. В конце 1990 года общество начало издавать закрытую в 1937 году газету «Черновицкие листки». Ее редактором снова стал И.Бург.

Сборники новелл И.Бурга «Над Черемошем», «Яд». «Жизнь продолжается», «Перекликание времен», «Припоздалый отголосок», «Цветы и слезы» отдельными изданиями выходили в ФРГ, Австрии, Израиле, Италии, переведенные почти на все европейские языки.

К своему 95-летнему юбилею писатель издал книги – «Девять» на немецком языке и «Встречи» на идиш.