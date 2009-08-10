Правозащитники критикуют "комендантский час" для детей

Введение в Украине «комендантского часа» для несовершеннолетних нарушает права человека.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ.

"Это абсолютное и безусловное нарушение свободы передвижения лица, что гарантируется Конституцией и Европейской Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод", - отметил он.

По словам В.ЯВОРСКОГО, такому ограничению "не может быть оправдания", поскольку эта мера может применяться в крайних случаях, временно, на короткий срок и должны быть очень серьезные основания властей для таких действий.

Кроме того, как отметил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, введение «комендантского часа» для несовершеннолетних является "элементом чрезвычайного положения, которое никто не объявлял".

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская общественная организация «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» заявила, что намерена до сентября разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предусматривает введение в Украине «комендантского часа» для несовершеннолетних. Законопроектом планируется предусмотреть внесение поправок в закон об охране детства, в частности, предусматривается, что комендантский час для детей до 16 лет во время учебного года будет начинаться с 22.00, в период каникул – с 23.00.