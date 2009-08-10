Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн./долл., продают – по 8,09 грн./долл. (курс немного понизился по сравнению с 9 августа). Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,05 грн./долл., по продаже – 8,07-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках уменьшился на 1,1% по сравнению с 9 августа, и составляет сегодня 11,33 грн./евро, продажи – незначительно уменьшился, до 11,57 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,49-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 августа, снизился на 3,3% и составляет в среднем 0,2379 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4%, до 0,2558 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,275 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,01 грн./долл., продажи – 8,09 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,98-8,04 грн./долл., по продаже – 8,07-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,3% по сравнению с 9 августа, и составляет 11,35 грн./евро, продажи – незначительно понизился, до 11,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,49-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 9 августа, снизился на 4,1% и составляет в среднем 0,2348 грн./рубль, курс продажи – повысился на 1,3%, до 0,2583 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,275 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,12 грн., евро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,12 грн., евро – 11,10/11,80 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,09 грн., евро – 11,40/11,65 грн., рубль – 0,243/0,255 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 10 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,7038, к евро – 11,060346, к российскому рублю – 0,2442.