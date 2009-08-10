В Сорочинцах ждут Ющенко и Шварценеггера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приедет на открытие Сорочинской ярмарки 19 августа.

Об этом пишет газета «Сегодня».

«Открываемся на Медовый Спас, в этот день будет продаваться много меда, яблок. А в пятницу впервые проведем фестиваль борща, – рассказал изданию директор ТОВ «Сорочинская ярмарка» Александр ЛЮБЧЕНКО. - Кстати, наш губернатор отправил с делегацией калифорнийской национальной гвардии приглашение на ярмарку губернатору Калифорнии Арнольду ШВАРЦЕНЕГГЕРУ. Правда, пока подтверждения, что он приедет, мы не получили».

«Точно известно, что на открытие приедет Президент Виктор ЮЩЕНКО», - сообщил пресс-секретарь главы Полтавской облгосадминистрации Евгений ЛОПУШАНСКИЙ.

«Будет ли ТИМОШЕНКО - пока вопрос», - отметил он, добавив, что премьер будет находиться в Полтавской области 10 августа. «Не уверен, что она найдет время приехать второй раз к нам всего через неделю. Но мы прогнозируем, что на ярмарку приедут почти все политики, которые планируют участвовать в президентских выборах - даже те, кого никогда раньше в Сорочинцах не видели. Поэтому готовим мораторий на политическую агитацию на территории ярмарки - запретим размещение палаток, стендов и прочей политрекламы», - сказал Е.ЛОПУШАНСКИЙ.

Жители села Большие Сорочинцы жалуются, что после ярмарки остается огромное количество мусора. «Недовольные есть всегда. Но мусор мы вывозим каждый год на специальную свалку. Да и село неплохо зарабатывает на ярмарке: если поначалу проживание там стоило 5 грн./сутки, то в прошлом году во время ярмарки дешевле 70 грн./сутки найти жилье было невозможно», - говорит А.ЛЮБЧЕНКО.

Ярмарка закончится 23 августа.