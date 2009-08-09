Немец получил два года условно за эвтаназию жены

Земельный суд в Фульде (Гессен) приговорил 51-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно за эвтаназию жены, сообщает интернет-издание RP-Online. В январе 2008 года он по просьбе страдающей депрессиями супруги ввел ей повышенную дозу сердечных лекарств.

48-летняя женщина неоднократно высказывала желание покончить с жизнью и оставила после себя прощальную записку, где объясняла свои мотивы. Тем не менее, на процессе прокурор требовала приговорить вдовца к четырем годам и трем месяцам, назвав его главным виновником произошедшего.

По словам прокурора, муж обманывал жену, имел связи на стороне и не скрывал этого, способствовал возникновению у нее депрессивного состояния, ничем не помогал, оставлял одну с ее проблемами и тем самым подталкивал к самоубийству, которое, в конце концов, сам же помог осуществить.

Между тем, адвокат обвиняемого настаивал на условном наказании, обращая внимание на то, что мужчина долгое время находился под сильным психологическим давлением, постоянно слыша от жены просьбы помочь в самоубийстве, и в итоге сдался. Судебный эксперт со своей стороны пришел к заключению, что женщина решила покончить жизнь самоубийством, чтобы отомстить мужу за измену.

Сообщается, что женщина, работавшая в аптеке, в письменной форме попросила мужа ввести ей, после того как она уснет, четыре шприца заранее приготовленных бета-блокеров. Спустя некоторое время, следуя посменным указаниям жены, супруг вызвал скорую, которая констатировала остановку сердца во сне и смерть от естественных причин.

О происшедшем так бы ничего и не узнали, однако в полицию поступила анонимка. После этого за вдовцом установили слежку и в его электронных письмах обнаружили намеки на эвтаназию. На процессе он во всем сознался, заявив, что раскаивается в содеянном и все еще любит жену. Суд принял это во внимание.

Лента.ру