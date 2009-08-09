В Киев прибыли мощи святых праведников Киприана и Иустинии
14:22, 09 августа 2009Общество
2902
Святыня доступна до 8 сентября
8 августа в храме святого апостола Луки (при поликлинике ГУВД) состоялась встреча святых мощей Киприана и Иустинии - праведников, известных своей помощью от колдовства и всевозможного зла.
Как передает корреспондент УНИАН, частицы мощей привезены в столицу из одесского монастыря. Святыня будет доступна для поклонения до 8 сентября ежедневно с 8.00 до 19.00.
Адрес храма: ул. Мануильского, 19.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter