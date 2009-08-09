В Крыму ищут пропавшего в море ребенка из Беларуси

Спасатели второй день ведут поиски пропавшего во время купания в Черном море ребенка из Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии в Сакском районе автономии поступила к спасателям от участкового днем в субботу.

Курортники из Минска – мама с ребенком (1996 года рождения) – отдыхали на побережье «на расстоянии 1,5 километров от села Штормовое в сторону села Поповка». Пляж не пригоден для массового отдыха. На побережье установлен предупредительный знак о запрете купания, расстояние до ближайшего спасательного поста составляет 1,5 километра.

По словам женщины, ребенок плавал на надувном матраце на расстоянии 20 метров от берега. «Через 10 минут мать заметила исчезновение ребенка», - отметили в МЧС.

Спасатели на гидроцикле и катере обследовали акваторию, нашли матрац без ребенка.

С наступлением темного времени суток в субботу поиск прекратили, сегодня его возобновили.