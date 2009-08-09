Лукашенко объявил о революции в свиноводстве

В Белоруссии началась революция в свиноводческой отрасли. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает Лента.ру со ссылкой на "Телеграф".

Лукашенко отметил, что для революции в отрасли были выбраны голландские и датские технологии. По ним и будет перестраиваться система свиноводства в стране. Сейчас чиновники определяются с тем, какое количество комплексов, оборудованных новыми технологиями, необходимо Белоруссии.

Белоруссия традиционно уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. По словам Лукашенко, мировой кризис не может стать причиной, из-за которой развитие села прекратится. "Эта программа вынесена за скобки кризиса… Надо поджиматься, строить инициативным способом", - отметил президент Белоруссии. Он также добавил, что белорусское сельское хозяйство будет доведено до стандартов мирового уровня, передает портал AFN.By