В музее-заповеднике «Ганнина пустинь» состоялся праздник

В Черниговской области, на хуторе Мотронивка, в литературно-мемориальном музее-заповеднике Пантелеймона Кулиша «Ганнина пустинь» проходит литературно-художественный праздник по случаю 190-летия со дня рождения этого величайшего украинского писателя, философа, политического и общественного деятеля.

Как передает корреспондент УНИАН, на хутор, где выдающийся украинец провел последние годы жизни, прибыли многочисленные гости: министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН, народные депутаты Иван ПЛЮЩ, Оксана БИЛОЗИР, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, руководство Черниговской области, представители творческой интеллигенции края.

Акция чествования памяти мастера началась с возложения цветов к могиле Пантелеймона Кулиша и его жены Ганны Барвинок (Александры Белозерской). Заупокойную литию отслужил епископ Нежинский и Прилуцкий ИРИНЕЙ. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что звезда П.Кулиша сияет ярче всех на небосклоне выдающихся украинцев, поскольку именно он сделал значительный вклад в перевод Библии на украинский язык, и его заветы не теряют актуальности и доныне «по одному уставу и одним сердцем служить Украине».

После возложения цветов гости ознакомились с экспозицией литературно-мемориального музея и пообщались с мастерами народно-декоративного творчества края, работы которых представлены на выставке.

Директор Института украиноведения НАН Украины Петр КОНОНЕНКО назвал литературно-мемориальный музей «Ганнина пустинь» культурным центром европейского уровня. По его мнению, народный депутат И.ПЛЮЩ, который приложил усилия к возрождению хутора писателя, осуществил миссию государственной важности.

«Если бы все 450 депутатов возродили или создали по одному музею, то Украина стала бы европейским и мировым культурным центром», - убежден П.КОНОНЕНКО.

В.ВОВКУН, общаясь с журналистами, подчеркнул, что своим святым долгом считает участие в этом празднике. Он также сообщил, что во время посещения музея П.Кулиша у него возникла мысль о необходимости создания рабочей группы, которая потрудилась бы над изданием литературного наследия П.Кулиша. По словам министра, это намерение нужно воплотить Фонду Пантелеймона Кулиша с Союзом писателей Украины.

«Произведения Пантелеймона Кулиша в полном объеме до сих пор не изданы, и они ждут своего часа к 200-летию со дня рождения художника», - сказал министр.

Литературно-художественный праздник продолжился фольклорной программой с участием творческих коллективов Черниговской области и Украины.