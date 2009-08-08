Житель Львовской области выиграл в лотерею больше 1 млн. долларов

Житель Львовской области выиграл в лотерею 9 млн. 250 тыс. грн., угадав во время розыгрыша Супер-лото сразу шесть номеров.

Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.

“Наши поздравления игроку из г. Каменка-Бугская, который выиграл в 869-м розыгрыше Супер-лото 9 250 000 грн.”, - говорится в сообщении.

Имя победителя не разглашается.

Между тем, как отмечает “5 канал”, житель городка Каменка-Бугская стал вторым, кто в этом году получил наибольший выигрыш. В марте богаче на 8 млн. грн. стал житель Хмельницкой области. Впрочем, обоим победителям еще далеко до рекорда 2004-го года - тогда житель Тернополя стал обладателем 15 млн. грн.