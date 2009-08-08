Как обстоят дела с борьбой с самогоноварением на Донбасе

Милиция Донецкой области с начала года выявила 1,3 тыс. правонарушений, связанных с изготовлением, хранением самогона и аппаратов для его выработки, а также возбудила 42 уголовных дела за сбыт самогона.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника Управления общественной безопасности областного УВД Александра МОСКАЛЕНКО.

По его словам, «к сожалению, у милиции сегодня ограниченные рычаги влияния на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и этот вопрос требует законодательного вмешательства».

А.МОСКАЛЕНКО отметил, что в советские времена существовали лечебно-трудовые профилактории, вытрезвители для изоляции и воздействия на лиц, злоупотребляющих алкоголем. «Раньше были вытрезвители, лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), и польза от них была и существенная. А что сегодня мы можем предложить гражданам, жизнь которых отравляет сосуществование с родственником-алкоголиком? – посетовал начальник управления, - Безусловно, бывает, что профилактическая работа участкового с таким лицом приносит плоды… Но, думаю, что пройдет еще немного времени, и мы вернемся к старым, проверенным, формам работы с лицами, злоупотребляющими алкоголем».

А пока, подчеркнул А. МОСКАЛЕНКО, милиция сегодня «усиленно занимается выявлением очагов самогоноварения, хозяева которых ради собственной наживы спаивают всю округу».

Он констатировал, что за полгода в Донецкой области сотрудниками милиции окончено производство свыше 14 тыс. уголовных дел, из них в 23% проходят лица, совершившие преступления в состоянии алкогольного опьянения. «А если брать конкретные тяжкие преступления, то пьяными совершено 78% убийств, 84% тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и 70% тяжких телесных повреждений», - заключил А.МОСКАЛЕНКО.