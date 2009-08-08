Банки, ограничившие бонусы верхушке, проигрывают конкуренцию

Министр финансов Франции Кристин Лагард (Christian Lagarde) обвинила зарубежные банки в том, что они не соблюдают ограничения выплаты бонусов, о котором договорились лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) в апреле текущего года. Об этом сообщает AFP.

По мнению Лагард, иностранные банки, которые не желают снижать объем выплачиваемых бонусов, получают конкурентные преимущества по сравнению с французскими финансовыми организациями. Французский министр финансов предлагает обсудить этот вопрос на следующем заседании G20 в сентябре.

На апрельском заседании лидеры стран "Большой двадцатки" договорились значительно ограничить выплату премиальных в условиях кризиса, особенно работникам финансового сектора. После этого во многих государствах, в том числе и во Франции, прошло обсуждение законопроектов, согласно которым бонусы руководству крупных компаний должны были регулироваться властями.

Однако в последнее время многие банки объявили о том, что повышают зарплаты и бонусы, возвращая их на докризисный уровень. Об этом заявили, в частности, американские Citigroup, Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также российский "Ренессанс Капитал".

Лента.ру