По факту инцидента с участием мэра Ужгорода возбуждено уголовное дело
Статья 296, хулиганство
По факту инцидента при участии мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА возбуждено уголовное дело.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Ужгородского городского управления ГУ МВД в Закарпатской области майор милиции Екатерина КИЙОВИЧ.
По ее словам, уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины возбуждено сегодня. «Даже заявление вчера так и было зарегистрировано – хулиганство. Уголовное же дело возбудили сегодня», - уточнила Е.КИЙОВИЧ.
Она также сообщила, что активистка «Фронта перемен» Наталия, 1987 г. р., являющаяся студенткой Ужгородского национального университета, вчера написала заявление и сразу прошла судмедэкспертизу для снятия побоев.
По делу продолжается следствие, следователи опрашивают свидетелей с обеих сторон, отметила Е.КИЙОВИЧ.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.
По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.
"Сергей РАТУШНЯК, который по неизвестным причинам очутился в это время поблизости, начал нецензурно оскорблять девушек, набросился на одну из них, ухватил за горло и изо всех сил толкнул на землю. Затем разрушил палатку, сел в машину и уехал прочь", - говорится в сообщении.
Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с требованием незамедлительно расследовать этот факт избиения.
С.РАТУШНЯК отрицает факт избиения им девушки-агитатора “Фронта перемен”. Он утверждает, что девушка сама “вцепилась ему в горло и порвала рубашку”.
Согласно ст. 296 Уголовного кодекса Украины, за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или исключительным цинизмом, - предусмотрен штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.