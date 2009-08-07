По факту инцидента с участием мэра Ужгорода возбуждено уголовное дело

По факту инцидента при участии мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА возбуждено уголовное дело.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Ужгородского городского управления ГУ МВД в Закарпатской области майор милиции Екатерина КИЙОВИЧ.

По ее словам, уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины возбуждено сегодня. «Даже заявление вчера так и было зарегистрировано – хулиганство. Уголовное же дело возбудили сегодня», - уточнила Е.КИЙОВИЧ.

Она также сообщила, что активистка «Фронта перемен» Наталия, 1987 г. р., являющаяся студенткой Ужгородского национального университета, вчера написала заявление и сразу прошла судмедэкспертизу для снятия побоев.

По делу продолжается следствие, следователи опрашивают свидетелей с обеих сторон, отметила Е.КИЙОВИЧ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

"Сергей РАТУШНЯК, который по неизвестным причинам очутился в это время поблизости, начал нецензурно оскорблять девушек, набросился на одну из них, ухватил за горло и изо всех сил толкнул на землю. Затем разрушил палатку, сел в машину и уехал прочь", - говорится в сообщении.

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с требованием незамедлительно расследовать этот факт избиения.

С.РАТУШНЯК отрицает факт избиения им девушки-агитатора “Фронта перемен”. Он утверждает, что девушка сама “вцепилась ему в горло и порвала рубашку”.

Согласно ст. 296 Уголовного кодекса Украины, за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или исключительным цинизмом, - предусмотрен штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.