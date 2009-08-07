Яценюк прячет жертву и свидетелей от «закарпатского Лозинского» (видео)

Городской голова Ужгорода Сергей РАТУШНЯК оказывает давление на свидетелей избиения им 6 августа агитатора общественной организации “Фронт перемен“, 21-летней Наталии БУТРИМКО, чтобы они изменили свои показания в его пользу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Закарпатской областной организации “Фронта перемен” Роберт БРОВДИ.

Он информировал, что вчера, после инцидента, девушку осмотрели специалисты областного центра нейрохирургии, установившие, что у пострадавшей ушиб шейного отдела позвоночника, многочисленные ушибы тканей головы и конечностей. Однако сегодня, 7 августа, повторная экспертиза отказалась подтверждать установленный накануне диагноз.

“Здесь четко просматривается вектор влияния господина С.РАТУШНЯКА на эту ситуацию”, - отметил Р.БРОВДИ. По его словам, еще вчера областной организации “Фронта перемен” стало известно, что “люди С.РАТУШНЯКА активно начали разыскивать свидетелей инцидента и саму потерпевшую”. По соображениям безопасности девушку “вынуждены были спрятать от общественности”, а одного из свидетелей, молодого парня, даже привезти в Киев, сказал он.

Как отметил Р.БРОВДИ, нынешний городской голова уже второй срок подряд занимает эту должность и достаточно часто позволяет подобные выходки, поэтому жителей города его грубое поведение уже не удивляет. “Констатировать можно одно – этот человек болен болезнью власти и политической клептомании”, - отметил он.

В подтверждение “неадекватного поведения мэра Ужгорода” организаторы продемонстрировали видеозапись разговора с ним после вчерашнего инцидента. На пленке С.РАТУШНЯК категорически отрицает свою вину, отметив, что он является городским головой и должен следить за порядком в городе. Мэр сказал, что он “трижды вежливо попросил девушку показать разрешение на установление палатки”, а та, в свою очередь, по его словам, отказалась, грубо ответила ему и набросилась на мужчину “как пантера”. Дальше, продолжил мэр, девушка “уцепилась в его рубашку”, порвала ее, и он “вынужден был отталкиваться” от 21-летней волонтерки.

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После этих слов С.РАТУШНЯК перешел на личные оскорбления, назвав лидера “Фронта перемен”, народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА ”еврей ЯЦЕНЮК”, который “думает, что это выборы в сельский совет”. Своего собеседника, который достаточно вежливо попытался выяснить его позицию в отношении инцидента, городской голова назвал “готовым подонком”, который “все равно выльет на него дерьмо”, потому что ему приказывают так делать “Яценюки, Балоги, Ющенки и другие…”. Далее С.РАТУШНЯК отказался продолжать разговор и выгнал собеседника из своего кабинета.

Характеризуя инцидент и события, развивающиеся вокруг них, председатель исполнительного комитета “Фронта перемен“ Андрей ИВАНЧУК назвал мэра Ужгорода “закарпатским Лозинским”, который, согласно собственному мировоззрению, не совершил ничего противозаконного. По убеждению А.ИВАНЧУКА, для такого человека “дать пощечину или толкнуть кого-либо не является правонарушением, ведь же он ее не убил”.

Председатель исполкома сообщил, что А.ЯЦЕНЮК решил “первой задачей спасать жителей Ужгорода и своих сторонников, которые могут пострадать от действий неадекватного мэра”. С этой целью лидер “Фронта перемен“ уже обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с требованием дать правовую оценку действиям С.РАТУШНЯКА как гражданина и должностного лица.

“А.ЯЦЕНЮК едет в Ужгород, чтобы обеспечить нормальное лечение (пострадавшей - УНИАН) и нормальную жизнь людей, права которых нарушены”, - заявил А.ИВАНЧУК.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, вчера, 6 августа, в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку общественной организации «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского Национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

"Сергей РАТУШНЯК, который по неизвестным причинам очутился в это время поблизости, начал нецензурно оскорблять девушек, набросился на одну из них, ухватил за горло и изо всех сил толкнул на землю. Затем разрушил палатку, сел в машину и поехал...", - говорится в сообщении.