СБУ задержала за взятки еще одного судью

Сотрудники СБУ 4 августа задержали судью одного из районных судов Кировограда при получении взятки в сумме 4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, эти деньги судья требовала от местного жителя за положительное решение вопроса по административному делу о разделе имущества, в частности, за вынесение решения о снятии ареста с автотранспортного средства.

Также установлено, что она и ранее уже требовала и брала взятки, отметила М.ОСТАПЕНКО.

В настоящее время Генеральной прокуратурой Украины в отношении судьи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.