18 и 21 августа в центре Киева будут ездить танки

В центре Киева 18 и 21 августа пройдут репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что с целью надлежащей подготовки и проведения в столице парада войск подписано распоряжение КГГА о создании соответствующих условий для организации праздничных мероприятий.

В соответствии с распоряжением, утверждена временная схема организации дорожного движения по улице Крещатик на время проведения репетиций и парада войск и военной техники:

- с 18.00 до 23.00 18 и 21 августа (резервный день - 22 августа) – проведение репетиций парада войск с прохождением пеших колонн парадных расчетов с закрытием движения всех видов транспорта по улице Крещатик;

- с 08.00 до 13.00 24 августа – проведение парада войск с прохождением пеших колонн парадных расчетов с закрытием движения всех видов транспорта на улице Крещатик;

- с 4-х часов 22 августа до 6-ти часов 25 августа – демонстрационный показ вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины с полным занятием проезжей части и закрытием движения всех видов транспорта по улице Крещатик на участке между Площадью Независимости и Европейской площадью.

Также в КГГА обратили внимание, что с целью подготовки проезжей части к репетициям и проведению демонстрационного показа вооружения и военной техники ВСУ, участок между Площадью Независимости и Европейской площадью будет закрыт для движения транспорта с 20-ти часов 21 августа до 7-ми часов 25 августа.

В соответствии с распоряжением, КП «Киевдорсервис» поручено установить необходимые дорожные знаки, знаки маршрутного ориентирования и откорректировать информацию на электронных табло на подъездах к Европейской площади и Площади Независимости.

Кроме того, Главному управлению транспорта КГГА поручено обеспечить внесение изменений в работу городского пассажирского транспорта во время подготовки и проведения парада и демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, артиллерийского салюта и праздничного фейерверка.