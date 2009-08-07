Доллар и евро на межбанке идут вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0070/8,0460 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2536/0,2548 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5010/11,5585 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4363/1,4365 долл./евро (четверг - 1,4404/1,4406 долл./евро).

В четверг Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей долларов по курсу 7,75 грн./долл.