Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн./долл., продают – по 8,11 грн./долл. (курс почти не изменился по сравнению с 6 августа). Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,065 грн./долл., по продаже – 8,08-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 6 августа, и составляет 11,46/11,69 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,56 грн./евро, по продаже – в пределах 11,62-11,84 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 6 августа, немного снизился и составляет в среднем 0,2424/0,2579 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2546 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,26 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,02 грн./долл., продажи – 8,10 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,98-8,05 грн./долл., по продаже – 8,08-8,16 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно понизился, по сравнению с 6 августа, и составляет 11,47/11,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,56 грн./евро, по продаже – в пределах 11,62-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 6 августа, снизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2397 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,285 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,03/8,15 грн., евро – 11,50/11,75 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,12 грн., евро – 11,10/11,80 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 11,45/11,75 грн., рубль – 0,246/0,258 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 7 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,698, к евро – 11,062026, к российскому рублю – 0,24688.