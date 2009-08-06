Тимошенко: «Надра» и «Укрпромбанк» будут национализированы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что ситуацию в банке «Надра» и «Укрпромбанке» удастся наладить в течение месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

«По нашим расчетам, сегодня есть два крупных системных банка (кроме трех уже рекапитализированных – УНИАН), которые находятся на стадии по сути дела предбанкротства – это «Надра Банк» и «Укрпромбанк».

Это крупные банки, там миллионы и миллионы людей и клиентов, которые остались сегодня без денег.

И сейчас, после того, как мы приняли на внеочередной сессии инициированный мной закон о поддержке банков в этот сложный момент, мы видим путь, как «Надра» и «Укрпромбанк» в течение месяца также национализировать, извините за такое неприятное слово, сделать государственными эти банки и начать возвращать людям их собственность - их деньги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время «Имэкс-банк» и банк «Финансы и кредит» не нуждаются в том, чтоб государство входило в капитал этих банков. Эти два банка на сегодняшний день чувствуют себя спокойно, стабильно, и они просто не нуждаются в национализации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство в течение двух-трех месяцев намерено решить проблему еще ряда коммерческих банков Украины.

«Есть ряд маленьких банков, которые также страдают сегодня в этой ситуации (влияние кризиса – УНИАН). Это приблизительно до 15 банков, таких мелких. И вот как раз тот закон, который мы приняли (о поддержке банков – УНИАН) дает нам ответ, как нам обращаться с активами этих банков, как обращаться с депозитами людей. И я думаю, что тут немного больше времени понадобится, нужно будет два–три месяца, но мы с этим также справимся», - сказала премьер-министр.

Она подчеркнула, что поставила перед правительством задачу защитить всех вкладчиков банков, которые на сегодняшний день испытывают сложности в своей работе и не могут возвращать вклады.