Лукашенко помиловал украинца, осужденного за пересечение границы

Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО помиловал жителя пограничного украинского поселка, задержанного белорусскими пограничниками за пересечение украинско-белорусской границы и осужденного к трем годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на пресс-конференции в Ривне народный депутат Украины Сергей КОШИН сообщил, что к нему обратилась жена Ивана КОВАЛЕВИЧА, который проживает в селе Познань Рокитновского района Ривненской области, с просьбой помочь вернуть домой мужа, отца ее девяти несовершеннолетних детей, который полгода назад, заблудившись в лесу, пересек украинско-белорусскую границу и был задержан белорусскими пограничниками.

По словам депутата, село Познань находится возле самой белорусской границы, но демаркационная линия здесь никак не обозначена и местные жители довольно часто, собирая в лесу грибы или ягоды, по несколько раз на день ее пересекают.

И.КОВАЛЕВИЧ в тот день пошел проверять собственные ульи, которые еще с советских времен находятся в лесу на территории Беларуси, - в нескольких сотнях метров от границы. Мужчина имел при себе охотничье ружье. Когда возвращался, встретил белорусских пограничников, которые попросили его проехать с ними на заставу в Пинск, сказав, что это «обычная формальность». Однако И.КОВАЛЕВИЧА обвинили в контрабанде оружия и посадили в следственный изолятор.

Через три месяца решением суда Республики Беларусь его осудили к трем годам лишения свободы и отправили в исправительную колонию усиленного режима в город Шклов Могилевской области, рассказывает С.КОШИН.

По словам депутата, он обратился к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, в Министерство иностранных дел Украины, к А.ЛУКАШЕНКО. После этого Президент Беларуси помиловал И.КОВАЛЕВИЧА и на прошлой неделе его отпустили домой.