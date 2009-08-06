Эксперт: мы наконец увидели лицо православной российской церкви

Одним из важных положительных результатов визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА стало начало диалога между Украинской православной церковью Московского патриархата и Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, отвечая на вопрос журналистов относительно положительных последствий для Украины визита Предстоятеля РПЦ.

По его информации, после визита патриарха КИРИЛЛА “оживились переговоры между представителями высшего духовенства” УПЦ МП и УПЦ КП. “Это уже положительный момент. По крайней мере, начался диалог. Если еще год назад он был вообще невозможен, то сегодня он начался”, - сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что диалог начался без посредничества каких-либо политических сил. Церковные иерархи, отметил К.БОНДАРЕНКО, наконец, решили, что они и сами между собой могут каким-то образом поладить. “Условно говоря, улица Мазепы и улица Пушкинская нашли, каким образом можно начать активный диалог”, - добавил он.

Отвечая на вопрос относительно оценки действий Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА во время визита, К.БОНДАРЕНКО заметил, что он продемонстрировал себя сильным политиком, который имеет значительное влияние на общество. По мнению эксперта, своими поступками патриарх ФИЛАРЕТ заставил высшее духовенство РПЦ уважать его.

Кроме того, считает К.БОНДАРЕНКО, в ближайшее время Предстоятель УПЦ КП попытается играть не просто заметную, но и важную роль в процессах православной церкви в нашем государстве. “Тем более, сегодня появилось очень большое количество тех священнослужителей, иерархов, причем во всех трех православных церквях Украины, которые говорят о необходимости создания единой Киевской церкви. Не просто Украинской православной церкви, а именно Киевской в результате объединения нескольких церквей”, - подчеркнул эксперт.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, со своей стороны, заметил, что “никакого позитива для объединения Украины” в визите патриарха КИРИЛЛА он не видит. Вместе с тем, позитив, и достаточно весомый, по его мнению, заключается в другом. “Мы, наконец, увидели лицо православной российской церкви. Мы увидели, что современный высший священник Русской православной церкви – это типичный потребитель современной культуры и современной цивилизации. Он хорошо одет, имеет хорошие часы и ездит на мотоцикле”, - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.