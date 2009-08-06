На Волыни двое детей совершили кражу в церкви

В храме пропала проводка

В Волынской области двое 13-летних подростков совершили кражу в церкви. Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Волынской области, 5 августа в милицию обратился житель райцентра Турийск, который заявил, что из местного храма пропало 100 метров проводки. Как установила милиция, кражу совершили двое местных подростков. Продолжается выяснение обстоятельств кражи.

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