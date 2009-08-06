Лозинского ищут в Украине: перехватывают телефонные разговоры

В среду в некоторых СМИ появились сообщения о том, что объявленный в межгосударственный розыск экс-депутат от БЮТ Виктор Лозинский (обвиняемый в убийстве) скрывается в Израиле, где якобы не раз бывал до этого.

Известно ли об этом украинским правоохранителям? Ищут ли они Лозинского там, и если да, почему не поймали? На эти вопросы «Сегодня» ответил замгенпрокурора Виталий Щеткин: «Лозинского искали и будут искать, пока не найдут. Этим занимается не Генпрокуратура, а МВД и СБУ, выполняющие наши поручения. Данных о том, что Лозинский пересекал границу, у нас нет».

Отсутствие данных о пересечении границы не означает, что Лозинский не мог сделать это, воспользовавшись чужими или поддельными документами, в частности, загранпаспортом с другой фамилией. Полиция Израиля вчера не подтвердила и не опровергла, что наш экс-нардеп находится на Земле обетованной.

А в ГПУ и СБУ едины во мнении: пределы нашей страны Лозинский не покидал, о чем свидетельствуют оперативные данные (читай — перехваченные телефонные разговоры). Но засечь, откуда, с какого места он звонит, пока не удается — бывший офицер милиции не забывает о конспирации: шифруется, меняет мобилки.