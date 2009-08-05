Сессия Тернопольского горсовета завтра пройдет на мусорной свалке

Завтра на Малашевской мусорной свалке состоится внеочередная сессия Тернопольского городского совета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал сегодня городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ в связи с тем, что жители прилегающих к свалке сел до сих пор блокируют дорогу на свалку и не пропускают автомобили с мусором. Люди составили график дежурств и перекрывают дорогу круглосуточно.

В пресс-службе горсовета уточнили, что мусор из Тернополя не вывозится уже пятый день, с утра субботы, 1 августа.

На завтрашней сессии планируется рассмотреть единственный вопрос – “О чрезвычайной ситуации с Малашевской мусорной свалкой”.

Вместе с тем, в пресс-службе не сообщили, какие именно предложения имеются для решения проблемы.

Как сообщал УНИАН, нынешняя акция – уже вторая в этом году. В 5.00 4 апреля 2009 года жители прилегающих к Малашевской свалке сел уже блокировали дорогу, требуя прекратить вывозить мусор на свалку. Разблокировать дорогу удалось на третий день переговоров.

Городской совет обязался на протяжении четырех месяцев убрать прилегающую территорию, а также поэтапно осуществлять рекультивацию, выделяя на эти потребности ежемесячно 50 тыс. грн., и высадить защитную полосу деревьев вокруг свалки.

Кроме того, представители городского совета и общины сел Малашевцы, Игровица и Г.Ивачив договорились, что завоз отходов исключительно с территории города на свалку будут контролировать специально назначенные работники из числа жителей этих сел.

Соглашение, утверждают в мэрии, было выполнено.

В частности, для осуществления рекультивации и консервации свалки утверждена Программа поэтапной рекультивации городской свалки в селе Малашевцы Зборовского района на 2009-2011 годы, ориентировочное финансирование которой составляет 1,95 млн. грн.

Группа Киевского государственного Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева, которая в июне изучала санитарно-гигиенические возможности проведения поэтапной рекультивации городской свалки, до 17 августа должна предоставить свои заключения.

Кроме того, заметили в управлении ЖКХ городского совета, за счет ежедневной утилизации 500-700 кг пластиковых отходов уменьшились объемы вывоза мусора на свалку.

Вместе с тем, согласно договору, подписанному 6 апреля, до 30 июля мэрия должна была определиться с местом, куда она в будущем будет вывозить мусор. Поскольку мусор продолжали вывозить на свалку, люди 1 августа перекрыли дорогу.

Свалка находится во 2-ом поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачивского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато под свалкой неоднородный по фильтрационным свойствам. В целом он сформирован известняками и песчаниками, то есть породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Таким образом, существует угроза попадания загрязняющих веществ с поверхности свалки в производительный водоносный слой.

Госуправление экоресурсов в Тернопольской области эксплуатацию свалки запретило с 1997 года, решение о запрещении возобновляется ежегодно.