Вкладчиков Укрпромбанка могут перевести в Родовид Банк

На сегодняшний день в правительстве Украины рассматривают вариант перевода вкладов в «Укрпромбанке» в «Ощадбанк» либо в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«По «Укрпромбанку» мы будем забирать пассивы и соответствующие активы, и передавать их в другой банк. Нацбанк предлагает «Ощадбанк». Возможно, это будет «Родовид Банк», так как у него очень неплохая система и программное обеспечение», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что счета вкладчиков «Укрпромбанка» будут переведены в «Ощадбанк», сказал, что Министерство финансов и Национальный банк Украины рассматривают возможность перевода средств вкладчиков «Укрпромбанка» (УПБ) в «Ощадбанк».

«Есть позиция Национального банка, есть позиция Минфина. Этот вопрос рассматривался на совете по капитализации. Самое главное решение – это любым способом обеспечить выполнение обязательств перед вкладчиками и юридическими лицами. Будет ли это сделано через механизм передачи данных обязательств «Ощадбанку», другому банку или через участие государства – это вопрос, который дополнительно поручено отработать Национальному банку совместно с Министерством финансов», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

31 июля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство не намерено проводить рекапитализацию при участии государства «Укрпромбанка».

«Для того чтобы «Укрпромбанк» привести в порядок, сегодня необходимо около 9 млрд. грн. На сегодняшний день государству, правительству войти в этот банк невозможно, поскольку таких объемов денег у нас нет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что вопрос вкладов физических лиц в «Укрпромбанке», как и в банке «Надра», будет решен в ближайшую неделю.