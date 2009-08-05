У СБУ есть доказательства намеренного уничтожения коммунистами УГКЦ

В архивах Украины сохраняется свыше тысячи документов, которые свидетельствуют о причастности высшего руководства Коммунистической партии Советского Союза к уничтожению украинской греко-католической церкви.

Об этом в интервью «Немецкой волне» сказал заместитель начальника Государственного архива СБУ Сергей КОКИН.

По его словам, большинство из этих документов до сих пор засекречены. Он заметил, что недавно обнародованное письмо, в котором тогдашний руководитель Компартии Украины Никита ХРУЩЕВ сообщал Иосифу СТАЛИНУ о ликвидации «униатской» церкви, с большой вероятностью является аутентичным.

С.Кокин также считает, что второй или третий экземпляр этого письма может сохраняться в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины, который был когда-то партийным архивом ЦК украинской Компартии.

«Методом текстуального анализа можно подтвердить, правдивый это экземпляр или нет. Потому что понятно, что первый экземпляр пошел в Москву, а второй остался здесь», - заметил он.

По словам С.Кокина, в архиве СБУ историки сейчас находят много свидетельств о планомерном уничтожении украинской греко-католической церкви. В частности, историки уже рассекретили 240 документов, составленных сотрудниками госбезопасности СССР, которая следила за священниками, допрашивала их, истязала и на основе их свидетельств писала отчеты для Н.Хрущева. Он уверен, что историческую правду об уничтожении греко-католической церкви следует восстановить. В то же время С.Кокин не смог спрогнозировать, удастся ли по этим доказательствам возбудить уголовное дело и осудить виновные.

«Ликвидация национальной церкви, по определению Рафаэля ЛЕМКИНА, является признаком геноцида, потому что это было направлено против определенной группы людей. Возникает вопрос, почему была ликвидирована именно украинская греко-католическая церковь, когда оставались еще другие конфессии», - заметил С.Кокин.