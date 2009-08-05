Глава Госфинуслуг о коррупции, скелетах в шкафу и прежнем председателе

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ считает объективными результаты проверки Генеральной прокуратурой Украины деятельности Госфинуслуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам В.СУСЛОВА, он сам являлся инициатором данной проверки, так как одной из основных задач при его назначении на должность главы Госфинуслуг было проведение «антикоррупционной зачистки» в Комиссии, которую решили начать с департамента страхового надзора.

«Разбирая «скелеты в шкафу» бывшего директора департамента страхового надзора, обнаружили страховые компании, которые фактически не осуществляли деятельность с 2002 года», - сказал В.СУСЛОВ.

Он сообщил, что в период проверки, которая продолжалась с апреля 2009 года по июль, из Комиссии уволились все пять начальников департаментов. Проверка охватывала период работы Комиссии в 2008 году и в первом квартале 2009 года.

Также, по информации главы Госфинуслуг, около 20 членов Комиссии привлечены к административной ответственности.

Кроме того, В.СУСЛОВ заявил, что проверка проводилась не с целью дискредитации бывшего руководства Госфинуслуг, и подчеркнул, что в материалах проверки «нет ни слова в адрес АЛЕШИНА (Валерий АЛЕШИН занимал должность председателя Госфинуслуг до марта 2009 года - УНИАН).

При этом В.СУСЛОВ отметил, что в правительстве к В.АЛЕШИНУ «отнеслись гуманно» (В.АЛЕШИН назначен на должность заместителя министра финансов - УНИАН). «Не так, как в свое время ко мне», - сказал глава Госфинуслуг.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины во время проверки выявила нарушения Госфинуслуг требований законов по регулированию рынков финансовых услуг.

В частности, установлены нарушения Комиссией законов Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, “О страховании”, “О кредитных союзах”.

Также проверкой выявлены многочисленные нарушения при выдаче лицензий. Отдельным финучреждениям они выданы на основании документов, не отвечающим лицензионным условиям или с нарушением установленных сроков.