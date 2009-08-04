Киевводоканал пугает, что отключит воду

Руководство ОАО «Акционерная компания «Киевводоканал» заявляет об угрозе прекращения подачи услуг водоснабжения в столице из-за просроченной задолженности коммунальных жилищно-эксплуатационных организаций.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель генерального директора предприятия по экономике и финансам Виталий НАЙДЮК.

«Водоканал юридически не может прекратить предоставлять услуги водоснабжения, однако в связи с растущей задолженностью ЖЭКов у нас могут закончиться средства на покупку реагентов (для очистки воды - УНИАН), и тогда мы не будем иметь права подавать воду, не отвечающую ГОСТам», - сказал замгендиректора предприятия.

Он уточнил, что по состоянию на 1 июля задолженность коммунальных объединений ЖЭКов за все периоды достигла 410 млн. грн., при этом ежемесячный прирост долгов составляет, в среднем, 10 млн. грн. Наиболее критическая ситуация с неоплатой услуг сложилась по ЖЭКам Облонского, Святошинского и Подольского районов Киева.

В.НАЙДЮК пояснил, ситуация усугубляется тем, что райадминистрации инициировали процесс перевода коммунального жилищного фонда на баланс вновь создаваемых коммунальных предприятий, при том что задолженность по услугам водоснабжения продолжает числиться за старыми ЖЭКами.

«Те предприятия, на которых остались долги, практически ничего не имеют на сегодняшний день. Никакого имущества, жилой фонд отсутствует на их балансе, и неизвестно, что на них происходит. Ясно одно - жилищная система хочет похоронить долги на этих старых предприятиях», - отметил В.НАЙДЮК.

В то же время, по словам замгендиректора, вновь созданные предприятия отказываются подписывать договоры с «Киевводоканалом», а чиновники районных администраций предлагают поставщику услуг работать на основе договоров, заключенных со старыми ЖЭКами.

«На наши неоднократные обращения, в том числе и в судебные инстанции, о заключении договоров районы не реагируют. Ситуация катастрофическая – все это может привести к огромным проблемам в городе», - отметил В.НАЙДЮК.

Замгендиректора также добавил, что в данной ситуации водоканал будет настаивать на заключении трехсторонних договоров на предоставление услуг между поставщиком, ЖЭКами, и Главным информационно-вычислительным центром для установления прозрачных отношений в сфере платежей за услуги водоснабжения и водоотведения в столице.