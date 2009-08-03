Эксперт: с украинской церковью будет как с польской в 1924 г.

Для формирования Украинской поместной православной автокефальной церкви во главе со своим патриархом сегодня есть все основания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Института трансформации общества Олег СОСКИН на пресс-конференции на тему: "Может ли Патриарх РПЦ КИРИЛЛ остановить формирование Украинской поместной православной автокефальной церкви во главе со своим патриархом?"

Эксперт отметил, что поместная православная автокефальная церковь в Украине существовала много лет, начиная с крещения Руси Киевским князем Владимиром в 988 году.

“В Киеве была сформирована православная церковь и здесь была митрополия, которая получила все канонические права от Константинополя”, - отметил он.

Но после 1654 года, когда, по словам О.СОСКИНА, “Украина утратила свое государство” в результате “страшной ошибки казацкой старшины”, в 1686 году украинская церковь“ была продана Константинопольской патриархией Московской патриархии”. “Произошло какое-то несуразное событие, когда Церковь-мать стала подчиненной у своей Церкви-дочери”, - отметил эксперт.

С того времени, считает он, “Украину стали преследовать трагические события”, когда все попытки возродить свою государственность и церковность завершались крахом. “И вот сейчас как раз мы и подошли к моменту, когда мы все-таки можем исправить то трагическое событие, которое произошло в 1686 году”, - сказал эксперт.

О.СОСКИН аргументировал свою позицию тем, что в 1924 году Вселенский Константинопольский Патриарх Григорий издал томас о признании православной церкви Польши церковью автокефальной. То есть, констатировал эксперт, есть прецедент, когда Польская церковь, которая до того подчинялась Киевской метрополии, получила автокефалию.

Кроме того, сказал он, в этом томасе отмечалось, что Киевская митрополия “была несправедливо продана” Московской патриархии, а также что “права, которые касаются церковных дел, а особенно дел приходов, должны отвечать политическим и административным переменам”. Как отметил О.СОСКИН, это правило подтверждено рядом Вселенских соборов.

“Поэтому отвечаем на вопрос: “Есть ли основа для нашего признания?” – есть. Это все очень легко сделать. Есть томас, есть польский прецедент и на него нужно опираться”, - сказал О.СОСКИН.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на встрече с архиереями и священниками Украинской православной церкви Московского патриархата и студентами киевских духовных школ в Киево-Печерской лавре Патриарх КИРИЛЛ заявил, что все призывы к автокефалии в Украине основываются на политических аргументах.

“Вся аргументация в интересах автокефалии – чисто политическая. Об этом говорит один из основных лозунгов - «В независимой Украине должна быть украинская церковь», «Почему мы должны подчиняться московскому патриарху?» и тому подобное”, - сказал Патриарх КИРИЛЛ. По его мнению, “здесь выразительный политический контекст”.

Он сообщил, что лично ознакомился с обращением сторонников автокефальной церкви: “Те, кто считает, что в суверенном государстве должна быть независимая церковь, ссылаются на 34 апостольское правило, согласно которому в православной церкви каждый должен знать своего главного. Этот канон в Украине полностью покрывается“.

“Киев – это наш Иерусалим и Константинополь – сердцевина нашей жизни. Можно закрыть глаза на тысячелетнюю историю. Но автокефалия - это не отказ от истории”, - сказал КИРИЛЛ и добавил, автокефалия – это отказ от основ церкви.